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TDR族群帶量上揚 美德醫療攻漲停

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

台股今（16）日大漲逾百點，在萬三關卡附近徘徊，觀察盤面上，除了晶圓代工外、IC設計族群等也紛紛有不錯的表現，此外，TDR股今日盤中也呈現帶量走揚的表現，相關個股如：美德醫療-DR（9103）攻上漲停、明輝-DR、泰金寶-DR、杜康-DR等等漲幅也超過7%。

進一步來看，美德醫療-DR連續強彈兩日，昨日兩日亮燈漲停，今日收復5日均線；受惠新冠肺炎疫情影響，帶來口罩商機，進一步推升美德醫療-DR股價在8日創掛牌新高78元，而後出現較明顯的修正整理，一度跌破50元。

而泰金寶-DR股價近期受市場資金青睞，股價震盪走高，創下牌新高，連續上漲3天，本月以來漲幅超過50%。

法人認為，今年來多檔TDR股價呈現飆漲，然而股價波動也相對較大，投資人在操作上要留意追價風險還有折溢價狀況。

泰金寶 晶圓代工 台股

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