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實名制混入菲製 大樹：同仁錯將自用口罩交付予消費者

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口罩疏忽事件無礙 大樹股價衝百元關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北即時報導
有民眾前往北市西園路大樹連鎖藥局購買口罩，卻發現口罩是菲律賓製。記者胡經周／攝影
有民眾前往北市西園路大樹連鎖藥局購買口罩，卻發現口罩是菲律賓製。記者胡經周／攝影

大樹（6469）今（16）日股價盤中衝高越過百元關卡，漲幅超過6%，未受到口罩疏忽事件影響。

大樹今日發布重大訊息表示，昨日衛生福利部食品藥物管理署及台北市衛生局已到店調查：該案當事人向主管機關表示，在台北市西園路的大樹連鎖藥局交付實名制口罩時，因個人疏失，錯將自用口罩交付予消費者，並已提供相關資料予主管機關。當事人目前已先暫停所有業務，配合主管機關釐清。

媒體所述來自菲律賓的美德口罩，是經衛生福利部食品藥物管理署核准具備醫療器材許可證的醫療口罩，大樹公司並非直接向美德公司採購，而是在合格通路購買，並只提供予同仁工作時使用，已將口罩購買憑證交予主管機關。

消費者詢問店員口罩來源一事，由於被詢問者非交付的當事人，不清楚有錯置的情形，故依實際作業流程進行回覆；另實名制口罩皆由中華郵政直接配送至各藥局，再由藥局做分裝，並非由大樹公司負責分裝及配送。

大樹表示，這事件實為個案，公司並無藉此圖利或故意傷害消費者權益，謹再次向所有社會大眾，致上萬分歉意，公司今後會更加強管理與監督。

口罩 醫療器材 菲律賓

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