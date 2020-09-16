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亞系外資聚焦三大族群 點名看好這七檔

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

亞系外資最新報告聚焦三大族群，點名看好鴻海（2317）、宏碁、致茂、上銀、廣達、聯電、聯發科等7檔個股，建議投資布局；不過，亞系外資同時也點出5檔較不看好的個股。

亞系外資看好明年具有能見度及獲利成長題材的iPhone供應鏈、電動車、及PC供應鏈，建議轉進布局這三大投資主軸，亞系外資表示，華為禁令生效，相關效應發酵下，可望推升iPhone全球市占率。

另外，因新冠肺炎疫情所帶動的居家上班等需求，PC供應鏈也將受惠，Chromebook動能持續，PC市場的表現將可望優於預期；在新款電動車推出下，有助提高電動車明年的市占率。

亞系外資點名看好鴻海、宏碁、聯發科、聯電、致茂、上銀、廣達等7檔個股；但同時也點出較不看好記憶體、數據中心、中國智慧機等三大族群，個股部分較不看好和碩、可成、緯創、聯詠、京元電等5檔。

台股今（16）日開高一度衝達13,021.68點，再攻13,000點關卡，盤中維持上漲表現，大漲逾140點，台積電大漲貢獻最多漲點，鴻海則是開高走低，盤中翻黑，下跌0.37%；聯發科開高走高，盤中漲幅2.45%；聯電盤中漲幅3.16%。

個股 聯電

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