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試劑檢測需求爆發 概念股漲勢再起

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

流感好發季節將至，今年流感與新冠肺炎疫情防控重疊，且兩者症狀相似，市場預期，將增加新冠試劑檢測需求，帶動盤面上試劑檢測股買盤再起。包括普生（4117）、金萬林（6645）、泰博（4736）、ABC-KY（6598）股價聯袂大漲，其中，興櫃股普生盤中漲幅逾10%，漲勢最為凌厲，泰博、ABC-KY盤中漲幅也逾5%。

時序入秋，不少專家警告，新冠肺炎和流感恐在秋冬一起爆發，將給醫護人員鑑別診斷帶來困難。法人表示，在新冠肺炎疫情背景下，今年的流感高發季備受關注，預期將帶動第4季新冠試劑檢測需求，整體出貨可望較第3季大幅成長。

而國內醫材廠近日也陸續報佳音，其中泰博取得台灣TFD核發GMP認可登錄函，後續將依規劃期程取得產品外銷許可證。 法人表示，泰博今年上半年受惠耳溫槍出貨量大增，營運表現亮眼，加上血糖量測產品訂單需求穩定成長，第4季又可望有新冠快篩產品貢獻營收，全年業績表現可期。

瑞磁ABC-KY則是順利開發出可同時檢測新冠病毒及流感病毒的試劑，且已向美國FDA申請緊急使用授權（EUA）。公司表示，在新冠病毒及流感病毒盛行的秋冬季節，除原已分別取得美國FDA緊急使用授權的新冠病毒、及510K核准上市的呼吸道等檢測試劑外，將再新增Pooling Testing、及CoV-2 Flu Plus 等二項新檢測試劑，使相關系列產品線更趨多樣與完整。

普生目前旗下三款新冠肺炎試劑產品進度上，除GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑已獲歐盟、印度、澳洲等多國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，持續供應印度、印尼等地區試劑訂單需求，並仍進行美國、加拿大、摩洛哥、墨西哥及奈及利亞認證申請中。

流感病毒 肺炎

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