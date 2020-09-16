康全電訊申購破63萬筆 中籤率0.27％今年新低

康全電訊（8089）IPO抽籤創下今年最低中籤率！證交所統計，康全電訊到15日申購截止，累積投單達63萬筆，超越亞洲藏壽司的53萬筆，中籤率0.27%，也比藏壽司更低。康全電訊17日抽籤，將抽出1,750名幸運兒。

不過，康全電訊今（16）日持續回檔，最低下探73.7元，較承銷價溢價降到2.8萬元。17日還有亞洲藏壽司將掛牌，今天也續跌，早盤最低探165.5元。

康全電訊接力亞洲藏壽司承銷，由於溢價差一度達一倍，加上康全業績不俗，開放申購期間每天都有大量投單，繼14日已累積44萬筆，15日再爆出近20萬筆，總數632,286筆，中籤率只有0.27%，為今年最低。合計康全凍資287億元，直追藏壽司的295億元。