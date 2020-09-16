聽新聞
test
0:00 / 0:00
康全電訊申購破63萬筆 中籤率0.27％今年新低
康全電訊（8089）IPO抽籤創下今年最低中籤率！證交所統計，康全電訊到15日申購截止，累積投單達63萬筆，超越亞洲藏壽司的53萬筆，中籤率0.27%，也比藏壽司更低。康全電訊17日抽籤，將抽出1,750名幸運兒。
不過，康全電訊今（16）日持續回檔，最低下探73.7元，較承銷價溢價降到2.8萬元。17日還有亞洲藏壽司將掛牌，今天也續跌，早盤最低探165.5元。
康全電訊接力亞洲藏壽司承銷，由於溢價差一度達一倍，加上康全業績不俗，開放申購期間每天都有大量投單，繼14日已累積44萬筆，15日再爆出近20萬筆，總數632,286筆，中籤率只有0.27%，為今年最低。合計康全凍資287億元，直追藏壽司的295億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言