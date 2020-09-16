台積電460元開盤、上漲15元 市值飆11.92兆
蘋果新品發表，新款iPad Air採用台積電（2330）5奈米晶片，推升周二ADR大漲6.65%作收，台積電今（16）日跳空以460元開出，大漲15元，市值飆升至11兆9,279.84億元，早盤一度拉升至462元，盤中漲幅2.58%。
蘋果在台北時間今日凌晨日舉行線上新品發表會，聚焦Apple Watch及iPad兩種產品，蘋果一共發表兩款智慧手表、兩款iPad、兩種訂閱服務，新款手機iPhone 12尚未對外亮相。
蘋果iPad Air採用台積電5奈米晶片，市場看好可望因iPad Air的銷售進一步挹注台積電，台積電ADR周二大漲作收，收在85.85美元，台積電今日早盤跳空開高，成為推升台股大盤一度衝上13,000點的重要指標。
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