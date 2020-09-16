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台積電帶頭衝 台股早盤一度攻上13,000關卡

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台股早盤漲逾百點 一度攻上13,000關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
今日台股開盤跳空在12,989.81點，上漲144.16點，而權值股台積電（2330）、聯電、聯發科走高，帶動加權指數盤中攻上13,021點。聯合報系資料照
今日台股開盤跳空在12,989.81點，上漲144.16點，而權值股台積電（2330）、聯電、聯發科走高，帶動加權指數盤中攻上13,021點。聯合報系資料照

美股昨日開高收高，四大指數收盤全數上漲，帶動今（16）日台股開盤跳空在12,989.81點，上漲144.16點，而權值股台積電（2330）、聯電、聯發科走高，帶動加權指數盤中攻上13,021點。

由於眾議院再次提出1.5兆美金刺激方案，且蘋果發表新機，激勵台積電ADR跳漲超過6%，引領半導體族群全面走高，大型科技股亦多數走揚。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲2.26點，或0.008%，收在27995點；標普500指數上漲17.65點，或0.52%，收在3401.2點；Nasdaq指數上漲133.67 點，或 1.20%，收在11190.3點；費半指數上漲37.44點，或1.716%，收在2219.18點。

展望後市，統一投顧指出，台積電ADR大漲，有利台股指數挑戰萬三關卡。不過，台積電大漲，將排擠資金動能，恐造成其他類股轉弱，宜提防賺了指數、賠了差價。建議高出低進，不追高。選股重於指數，聚焦業績類股，包括：蘋果供應鏈、遠距受惠股、風力發電、鋼鐵、航運及高爾夫球等族群。

台積電 蘋果供應鏈 台股

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