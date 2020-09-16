蘋概股後市 內外資唱旺

內外資法人同步唱旺蘋概股後市。摩根士丹利昨（15）日發布報告指出，蘋果iPhone第4季拉貨動能將攀峰，蘋概股10、11月業績強勁可期，鴻海、廣達、台積電、和碩等蘋概股價值浮現。

本土大型投顧也高喊大立光、台郡等為投資首選。

今年新冠肺炎疫情一度導致外界下修iPhone出貨預估，摩根士丹利第3季率先上調預測，並帶動市場掀起iPhone上修潮之後，最新報告進一步肯定蘋概股谷底彈。

摩根士丹利主推的蘋概股包括台積電、鴻海、廣達及和碩。其中，台積電、鴻海目標價分別為488元、95元。

日前本國大型投顧喊進「三低蘋概股」，昨日發布策略也重申蘋概股買點，並精選具高蘋果比重、高升級受惠度、低外資持股比及低評價「二高二低」優勢的大立光、鴻海、臻鼎、華通、台郡、和碩、台光電等為投資首選。

摩根士丹利表示，新iPhone遞延生產，將導致第3季新機出貨減少，但舊款iPhone動能續佳，有望補足新機缺口。該券商原本估計，第3季新iPhone出貨量為1,300萬支，現下修為1,000萬支，並上修iPhone 11 Pro及SE 2出貨300萬支至2,600萬支，合計第3季出貨為3,600萬支，較去年同期減少27%。

摩根士丹利指出，新iPhone 9月起開始小規模量產，10、11月進入高峰，因此第3季出貨雖偏保守，但很快在第4季起色。預估下一季iPhone 12生產將達到6,200萬支，較第3季增加五倍，加上舊機熱賣，整體iPhone出貨估達7,200萬支。

摩根士丹利推估，今年全年iPhone出貨量達1.86億支，較去年衰退5%，與市場預期相當；蘋概股受惠新機拉貨可望漸入佳境。