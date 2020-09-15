台股再上12,800點 技術面強勢股吸睛

台股15日震盪走高，指數再度站上12,800點關卡；觀察盤面表現，信驊（5274）、台積電、富邦金等強勢股，目前股價漲幅領先大盤、站穩所有均線之上，且今年營運表現亮眼，這些個股可望躍居為多頭續攻指標。

美股三大指數全數收紅，台股15日開高走高震盪，呈現股、匯雙漲局勢。台積電領漲，資金明顯移往電子股，終場上漲57點，收12,845點，站上5日均線及月線，不過，交易量僅有1,857億元。

台新投顧副總黃文清表示，國際股市後續表現仍對台股盤勢發展具影響力，尤其時序已接近上市櫃公司第3季財報結算的密集期，財報效應也為重要關鍵，對於盤勢仍要保持戒慎心態應對。

而台股目前暫時震盪整理，但盤勢若能守穩短中期均線之上，個股的反彈行情仍令人矚目，技術面走勢短線上將可留意。

統計顯示，所有上市櫃個股中，計有13檔，現階段股價位在所有均線之上，近五日漲幅超越大盤，技術面呈現強勢格局，且今年營運表現佳，主要分布在半導體、網通、電腦週邊等電子股，及金融、生技、電機等傳產族群。

觀察這些個股近五個交易日以來的股價表現，全面呈現上漲，宏捷科、璟德、晶碩等，漲幅超過一成；另外，中興電、立積、華通、信驊、合一、欣銓等，股價也都上漲超過5%。

至於今年上半年每股稅後純益（EPS）表現，則以信驊15.83元最佳，台積電9.17元、璟德5.5元；其他上半年EPS超過2元的個股，還包括立積、富邦金、晶碩、致茂、廣達、宏捷科等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，目前第3季財報還未公布，加上未來仍有中秋節的連假效應，在不確定因素高之下，可能影響投資人的意願，短線可以「低進高出」做為主要操作策略。

若觀察盤面上的強勢族群，現階段股價位在所有均線之上的電子股當中，許多線型已轉為強勢型態，有些個股股價在經過先前的整理之後，其後續的反彈行情也將備受市場期待。

至於其他線型多頭的傳產股中，本益比均處於相對偏低的水準，預期股價表現依舊可以維持一定的優勢，所以可以揮灑的短線彈升空間，還是可以期待。