證交所通過耀登上市案 全年IPO預估12家

證交所今（15）日董事會通過耀登（3138）股票申請上市案，最快年底前可掛牌，加上已申請的長榮鋼、安普新、威鋒電子、八貫、及汎德永業，今年上市掛牌最樂觀有12家，略低於證交所目標18家。證交所表示，年底前還有二、三家公司送件，持續力拚達標。

今年受到疫情影響，上半年IPO申請大減，後主管機關實施寬容措施，但迄今使用僅汎德一家。

證交所表示，今天通過耀登上市申請案，若進度順利，年底前可掛牌。而今年已上市的公司有六家，加上已申請八家中，兩家撤件，全年上市案至少12家。

證交所持續推動有潛力的公司掛牌，年底前預期還有二、三家送件，包括今年送件少的KY公司也有機會申請，但全年恐難達成目標的18家，也可能創下近年最低的IPO紀錄。