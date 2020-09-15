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台股反彈 權證買盤進場

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（15）日在新台幣走升、大戶資金回流電子股中，終場指數上漲57點，收在12,845點，日K線連二紅；現貨市場反彈，權證買盤也再次回流，十大熱門權證幾乎由看多的認購權證囊括，其中，連結台積電（2330）的台積電群益01購06（066588）為最熱門的權證。

台股今日早盤在亞股表現不強下，指數並未反映美股大漲利多，指數開平之後呈現震盪，不過在新台幣盤中明顯升值下，資金行情發酵下，大盤緩步向上，終場指數上漲，整體量能雖仍不足月均量，但已經出現回溫。

權證市場方面，雖現貨市場近期震盪起伏，但逢低買盤並未退場，今日量能回溫至29億元水準，占大盤比重為1.2%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為26.8億元，認售權證成交金額為2.1億元，認購權證成交金額占總成交金額92.6%；認購、認售比值為12.5倍，顯示市場氣氛偏向樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電群益01購06，成交金額為802萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電國泰03售05（03192P），成交金額為616萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證包辦九席，顯示目前市場投資心態偏多；分析師指出，今日新台幣走勢是開盤就突破7月28日的位置，升值走勢是否再起，後續可持續觀察，若可以重啟升值走勢，預期在資金行情下，指數有機會再攻高點。

認售權證 台積電 認購

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