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台股漲57.83點收復12,800點 三大法人買超56.08億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股漲57.83點收復12,800點 三大法人買超56.08億。報系資料照
台股漲57.83點收復12,800點 三大法人買超56.08億。報系資料照

台股今(15)日開低走高，早盤以12,787.42點下跌開出，聯電（2303）漲幅逾半根停板，權王台積電（2330）翻紅，股王大立光收平盤，但鴻海收黑，指數再站上12,800點關卡，一度拉升至12,857.73點，終場以12,845.65點作收，上漲57.83點，成交量1,857.27億元；三大法人買超56.08億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超59.02億元，投信賣超2.03億元，自營商賣超（合計）0.91億元，其中自營商（自行買賣）買超2.76億元，自營商（避險）賣超3.68億元。

台股今日開低走高，電子股轉強，聯電成為多頭指標，終場收25.3元，漲幅5.85%，台積電開低走高，翻紅收在445元，漲幅0.9%，聯發科開平收紅，以611元作收，漲幅0.32%，鴻海收79.1元，跌幅0.37%，大立光開高走低收在平盤3,655元，指數一度下滑至12,773.23點，終場收12,845.65點，漲幅0.45%。

自營商 台積電

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