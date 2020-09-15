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ABF三雄延續漲勢 欣興Q3 EPS挑戰1元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
圖為欣興董事長曾子章。報系資料照
圖為欣興董事長曾子章。報系資料照

欣興（3037）受美系手機客戶新品延後發表影響，導致8月營收表現不如預期，隨著客戶手機新品發表，欣興9月開始生產相關高階HDI產品，並在第4季放量，法人預估，欣興第3季營收季增約6%，每股盈餘（EPS）挑戰1元。

ABF三雄股價在盤整一段時間後，昨日雄風再起，欣興在昨日大漲5%後，今（15）日漲幅收斂，盤中上漲逾1.5%，而南電、景碩今日延續昨日強勢，尤其景碩短短兩天漲幅合計已達一成。

隨著美系客戶手機新品新品發表在即，欣興9月開始生產相關產品，有利高階 HDI 產能拉升，並在第4季放量，推升欣興第4季營運。

法人指出，欣興第3季營運成長主要以ABF載版為主，預期載版產值可望較去年同期雙位數成長。而HDI和PCB產能利用率在本季將超過八成以上、軟板則小於七成。

展望後市，人工智慧AI、5G及HPC等相關趨勢有利載板需求維持高成長，在英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）相繼推出新世代產品下，推估下半年載版產品平均層數增加三至五成，且高效能晶片對於載板層數和面積使用大幅增加下，將使市場產能供給維持吃緊態勢，有利欣興今年全年營運成長。

欣興8月營收74.78億元，月減2.1%、年減6.1%。累計今年前八個月營收573.9億元，年增10%。表現不如市場預期，主因美系客戶手機新品延後發表。

此外，欣興大陸子公司昆山鼎鑫電子9月上旬廠房發生火災，法人指出，火災主要影響欣興傳統板產線，HDI並未受影響，且並非全部傳統板產線受損，因此衝擊幅度可受控制，但對第3季本業獲利會有小幅影響，惟全年展望仍正向看待。

欣興 營收 手機

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