聯電三大題材 兩外資同步調高評等及目標價
考量美中科技戰下，晶圓代工廠可能重新洗牌，全球供應鏈出現不確定性，加上代工價格上漲及供需吃緊等，兩家外資同步調高聯電（2303）評等及目標價，分別調高至加碼、買進，目標價分別上看28.5元、30元；聯電今（15）日開高走高，盤中漲幅逾6%。
美系外資認為，受美中科技戰的影響，晶圓代工廠恐將重新洗牌，考量全球供應鏈不確定、及恐有中斷可能的情況下，聯電訂單可望增加，決定評等由中立調高至加碼，目標價由22.8元調高至28.5元。
亞系外資表示，在28奈米製程更強、更廣泛的客戶訂單挹注下，可望進一步推升8吋晶圓代工價格，出現更強勁的上漲。
美系外資指出，在供需吃緊及產能利用率提高、代工價格提高下，決定調高聯電今年至後年每股盈餘預估，幅度約18~27%，同時將評等由原先持有調高至買進，目標價由21.1元調高至30元。
外資昨日買超聯電12,709張，投信買超3,545張，自營商買超1,831張，三大法人合計買超18,085張；聯電今日以24.2元開高，一度拉升至25.8元，盤中漲幅6.27%。
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