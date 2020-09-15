面板紅了 法人：Q3若獲利亮眼 股價有機會再向上

友達（2409）、群創等面板類股，近期受惠「宅經濟」需求續熱，以及面板漲價趨勢依舊，激勵股價穩健向上，今（15）日「面板雙虎」友達和群創挾破萬張大量，加上台股大盤開紅激勵，領軍面板類股個個面色紅潤。法人預期，面板廠若第三季確實繳出亮眼獲利表現，有機會進一步帶動其股價走升。

面板第三季漲勢強勁，面板廠紛紛在8月繳出佳績，友達 8月合併營收242.5 億元，為近一年來單月營收新高，月增5.9%，年增0.5%；群創8月合併營收244億元，為2018年10月以來單月營收高點，月增2.8%，年增16.1%。業者預期，今年第四季可望「淡季不淡」，為面板類股注入強心針。

法人認為，先前面板類股評價偏低，以過去面板報價上漲、有獲利的狀況下，友達本益比為0.8倍，現在虧損不到0.65倍，第三季若真的獲利，報價也在向上，股價成長空間還很大。

新冠肺炎帶動一波宅經濟，使IT面板需求大增，面板廠不約而同將產能轉做IT，研調單位Omdia預期，2021年電視面板出貨計畫約2.43億片，年減6％以上，並會有更多8.5代廠產能，從電視轉到IT面板，估計每月約增加12萬片的投片量。