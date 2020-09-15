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美德醫療-DR急跌83% 爆量反彈大震盪

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美德醫療-D連跌五天後，今日開盤一度跌至42.55元，隨後出現反彈，股價攻至51.5元，逼近51.5元的漲停板價，成交量也呈現大幅暴增。路透
美德醫療-D連跌五天後，今日開盤一度跌至42.55元，隨後出現反彈，股價攻至51.5元，逼近51.5元的漲停板價，成交量也呈現大幅暴增。路透

美德醫療-DR（9103）今(2020)年衝出超過5倍漲幅後，台灣證交所特別提醒投資人注意TDR股價波動風險，美德醫療-DR立即由上周二(8日)高點78元回檔修正，連跌五天後，今(15)日開盤曾一度跌至42.55元，隨後出現反彈，股價攻至51.5元，逼近51.5元的漲停板價，成交量也呈現大幅暴增。

美德醫療-DR今年年初低點曾在1.34元，受到新冠肺炎疫情影響，反而帶來的口罩商機及籌碼因素而出現飆漲，股價從上周二的高點重挫以來，股價回檔達83.3%，短線跌幅驚人。不過，今日搶反彈買盤進場，且盤中出現沖銷交易，成交量在開盤半小時即達3萬張。

證交所說，TDR為台灣存託憑證，原股已在國外上市，經外國企業發行人或股東委託存託機構在台灣地區發行，表彰存放於保管機構所保管的有價證券，兩者價格具連動關係。證交所提醒投資人應留意相關風險，公開資訊觀測站TDR專區中，設有公司財務狀況、財務報告公告期限、重大訊息及每單位存託憑證表彰原股股數等資訊，投資人能綜合各項資料評估交易風險，應審慎而行。

證交所 疫情

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