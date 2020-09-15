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亞洲股市漲跌互見 台股平盤開在12,787點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股則平盤開出，開盤下跌0.4點，開在12,787.42點。記者杜建重攝影／報系資料照
台股則平盤開出，開盤下跌0.4點，開在12,787.42點。記者杜建重攝影／報系資料照

美股四大指數均反彈超過1%，不過今（15）日亞洲股市表現漲跌互見，日股跌逾200點、韓股在平盤附近震盪；而台指期盤下開出，台股則平盤開出，開盤下跌0.4點，開在12,787.42點。盤面上主要權值股，大立光（3008）、聯電表現撐盤，帶動指數走揚，觸碰12,800關卡。

昨（14）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。受惠企業併購利多激勵，科技股領漲反彈，此外新冠肺炎疫苗的正面消息激勵傳產股表現。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲327.69點，或1.18%，收在27993點；標普500指數上漲42.57點，或1.27%，收在3383.54點；Nasdaq指數上漲203.10點，或1.87%，收在11056.6點；費半指數上漲45.37點，或2.12%，收在2181.74點。

展望後市，法人認為，近期美股科技股與整體盤勢短期陷入震盪，影響市場投資氣氛，在一波跌勢後，短期逐步受到下檔季線支撐，續跌風險下降。台股類股輪動消長明顯，建議高出低進，不追高，來回操作，可留意基本面強勢族群，包括：遠距受惠股、風力發電、鋼鐵、紡織、航運及高爾夫球等族群。

美股 台股

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