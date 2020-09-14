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八成百元IC設計股收漲 法人：區間操作、搶短

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
高價IC設計股概況。
高價IC設計股概況。

台股今（14）日拉升百點，收復所有均線，盤面類股多有表現，其中，晶心科（6433）、世芯-KY等百元IC設計獲短多點火，扮演行情推手，法人指出，盤勢仍處震盪格局，宜以反彈視之，採區間操作、搶短因應。

電子族群反彈，買盤鎖定具有5G、AI題材的半導體族群，高價IC設計股尤受青睞，據CMONEY統計，八成百元IC股設計昨日收漲，其中，晶心科、世芯-KY、立積鎖住漲停，昇佳電子、聯發科、力旺、M31各自重回800、600、500、300元關卡。

華為利空影響以及美國電子股行情走緩之下，擁高本益比的高價IC設計股首當其衝，愛普、譜瑞-KY、立積、聯發科、原相、聯詠、創意等今年累積漲幅逾10%的個股在8月皆出現雙位數的修正，惟隨著市場持續消化產業利空，籌碼經過換手沉澱，本月以來反彈11%~1%，嘗試收復失土。

至於上月表現同樣溫吞的義隆、M31、晶心科、神盾、致新、群聯等也自9月開始走出1%~7%不等的漲幅，行情緩步增溫。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，半導體族群日前受華為禁令衝擊，牽動籌碼出脫，表現空間不多，然而，部分IC設計股因具有5G、AI等趨勢題材，中長線營運動能無虞，短線下檔跌幅有限，可在目前盤勢震盪之際，以高出低進、區間操作的方式來介入。

宏遠投顧副總經理陳國清提醒，部分IC設計相關供應鏈因為少了華為拉貨，今年第4季及明年業績及獲利往下修正，即使近期股價跌深可望出現反彈，但因本益比及股價基期仍高、籌碼凌亂，使得投資高股價基期及高本益比電子股的風險稍微偏高，除非股價跌得夠深，搶短才會有利可圖。

華為 晶心科

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