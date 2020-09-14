美科技股波動 摩根投信：均衡配置降低風險

美股上周走勢持續震盪，多數股市表現跟著受累，所幸國際資金仍有小幅流入新興市場，且整體新興市場股票已連續兩周維持淨流入，其中，新興亞洲基金甚至以31.59億美元淨流入成為單周股票吸金王；全球新興市場基金和拉丁美洲基金也分別有1.75億美元和1.18億美元的資金淨流入，已連兩周吸引國際資金青睞，反映近期資金對亞股態度新興股市和相對正面。

至於成熟市場的資金動能則相對分歧，在消息面利多挹注下，國際資金上周進一步加碼歐股基金，4.11億美元的單周淨流入，幾乎較前周金額增加一倍；反觀美股基金連續失血周數已進入第四周，上周再出走31.55億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美股近期在諸多消息面干擾下走勢震盪，特別是先前漲勢強勁的科技個股，因未能順利納入標普500指數成分股，導致整體科技類股表現跟著受累，加上沙烏地阿拉伯下調10月份原油銷售價格，被解讀為需求展望疲弱，還有疫苗開發臨床測試卡關，皆壓抑原先市場的樂觀情緒，特別是原先領漲的成長類股，遭遇相對較大的修正壓力。

林雅慧表示，全球股市波動加劇，連帶衝擊市場投資信心，惟觀察EPFR最新資料，整體新興市場基金已連續兩周呈現淨流入，特別是新興亞洲基金的吸金動能最為強勁，顯示現階段資金對亞股和新興股的態度依舊興致盎然。

摩根美國科技型產品經理黃奕栩分析，科技產業評價過高，是造成近幾周投資人近期相對保守看待的主因之一，不過與2000年科技泡沫期間相比，標普500科技類股指數目前本益比近28倍，距離當時的60倍，仍有相當大的距離。此外，整體利率處在低檔，美國十年期公債殖利率從年初的2%以上下滑至目前的0.6%水位，相較於當時超過5%的水準，對整體股市的評價都有正面助益。

黃奕栩說，儘管美國科技股目前本益比處在相對高的位置，但投資人不該忽視科技類股強健基本面為評價帶來的支撐；尤其在全球經濟動能走緩的現在，科技類股獲利依舊維持正成長，摩根美國股票團隊的預估，標準普爾500指數成分股2020全年EPS年減達20%，但科技類股卻逆勢成長3%。

黃奕栩說明，過去科技類股往往被視為波動較高、與景氣循環連動高，但由於產品、營運模式的不同其實早已今非昔比，現在的科技類股中不乏同時具備防禦及成長特性的標的。此外，疫情創造「讓大家遠距在一起」的新常態，展望全年，科技類股獲利仍是美股最大亮點之一，但考量市場波動加大且產業與風格或有輪動下，建議採更為均衡健康的配置策略，降低投資標的過度集中帶來的衝擊。