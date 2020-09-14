看好台積電填息！高含「積」量ETF逆勢放量

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
14日成交千張以上的ETF，不少是買到台積電的高含「積」量標的（紅色標示）。CMoney
14日成交千張以上的ETF，不少是買到台積電的高含「積」量標的（紅色標示）。CMoney

台積電17日將除息，內外資看好行情搶先掃貨，其中，先前台積電暴漲，帶動含「積」量高的台股ETF爆紅，相關ETF竟也在近期交投升溫！包括元大台灣50（0050）、元大臺灣ESG永續、富邦公司治理等，不僅隨權王翻漲，量能也逆勢放大，同步受惠除息熱潮。

台股今天由電子股主攻，台積電除息前大漲燒旺多頭信心，但大盤全天僅成交1,800多億元，連三天縮減。台股掛牌的ETF普遍量縮，不過與台積電相關的部分ETF卻逆勢活躍，元大台灣50今成交5,753張，較11日擴增近倍；元大台灣ESG永續成交2,654張，日增90%；富邦公司治理成交2,277張，也較11日成長三成，且連兩天放大。

富邦台50成交1,098張，更創下近六日新高；元大台灣50正2成交7,863張，亦高於11日6,055張。這五檔ETF都是14日成交千張以上、較有人氣且比11日放量的標的。

其他還有元大台灣50反1成交11.9萬張、元大高股息1.1萬張、國泰臺灣加權反1成交4,464張、FH富時高息低波成交1,065張，為千張以上並擴量的ETF，涵蓋反向ETF及高息ETF，但檔數相對少，最鮮明仍是台積電相關的ETF有多檔都放量。

法人分析，今天逆勢出量的ETF有不少剛好都買到台積電，而且含「積」量多在兩成以上，如連結台灣50指數的元大台灣50、富邦台50等，先前量能不比高股息ETF，這幾天卻開始出量，不排除是看好台積電的買盤卡位；「買不起台積電、但可以買有台積電的ETF」逐漸成為一種投資策略。

這其中，富邦科技是含「積」量最高的ETF，目前持有台積電仍達73%，今量雖降到629張，但該ETF 11日已爆出772張熱量，且今日600多張仍是8月28日來次高。

由於上述放量ETF多買到台積電，今天表現也相當強勢，除元大台灣50飆漲1.26%，領先富邦台50漲0.9%、富邦科技的1.06%，元大臺灣ESG永續也漲逾1%，富邦公司治理漲0.8%。而沒買到台積電的元大高股息，漲0.77%，與大盤0.88%差不遠，同樣沒買到的國泰永續高股息則漲0.68%，量降到7,197張。

台積電 ETF 元大

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