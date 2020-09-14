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外資連三買 這幾檔買超逾萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(14)日開高走高，三大法人買超96.83億元，其中外資買超95.8億元，連三買，統計外資買超前十大中，有五家獲外資買超逾萬張，買超長榮39,233張最多。圖／聯合報系資料照片
台股今(14)日開高走高，三大法人買超96.83億元，其中外資買超95.8億元，連三買，統計外資買超前十大中，有五家獲外資買超逾萬張，買超長榮39,233張最多。圖／聯合報系資料照片

台股今(14)日開高走高，三大法人買超96.83億元，其中外資買超95.8億元，連三買，統計外資買超前十大中，有五家獲外資買超逾萬張，買超長榮39,233張最多；鴻海（2317）也獲外資買超9,594張，連三買，但權王台積電則遭賣超1,837張，終止連二買；法人建議，短期可布局部分低基期概念族群。

台股今日以12,680.41點小紅開出，指數穩步走高，股王大立光、鴻海、聯電走高，台積電開低走高翻紅，收在441元，上漲4.5元，聯發科開小紅震盪收紅，收在609元，上漲14元，蘋概三王齊揚，推升指數走高，終場收在12,787.82點，上漲111.87點，漲幅0.88%。

統計三大法人買超96.83億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超95.8億元，連三買，合計買超193.24億元；投信賣超3.66億元，自營商買超（合計）4.7億元。

外資今日買超前十大依序是長榮、元大台灣50反1、宏碁、元大滬深300正2、聯電、鴻海、欣興、國泰金、富邦金、矽統等；買超長榮居冠，聯電獲外資買超12,709張，終止連二賣，鴻海也獲外資買超9,594張，連三買，股價收在79.4元，上漲0.9元，漲幅1.14%，市值1.1兆元。

統計外資今日賣超前十大依序是元大S&P原油正2、彩晶、富邦VIX、華航、晶技、緯創、華夏、晶電、大成鋼、中環等，另外訊舟、長榮航、台化、華通、南紡等股也遭外資賣超逾3,000張。

台積電今日開低走高，翻紅收在441元，上漲4.5元，漲幅1.03%，市值11兆4,353億元，外資賣超1,837張，終止連二買，投信買超198張，自營商買超385張，三大法人賣超1,254張。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近期盤勢受美國可能祭出新一波貿易制裁消息影響，及市場擔心是否有更多潛在禁令對科技產業帶來的衝擊，加上科技股近來評價偏高，多數科技股近來面臨漲多壓力、波動加劇，連帶影響指數延續近期高檔震盪格局。

廖哲宏指出，雖然指數近來震盪未有明顯突破，但觀察市場資金仍然充足，加上科技持續進步發展趨勢不變，短期震盪主要為類股輪動、資金健康調整。在投資操作上，短期建議可布局部分低基期概念族群，中長線則應持續聚焦5G、WiFi 6、Mini-LED、車用電子及AIoT等中長期成長趨勢，參與長線成長。

外資 台積電

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