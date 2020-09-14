多空雜音未歇 債券市場漲跌互見

高價科技股持續承壓，但因美國就業數據優於預期，避險債券也受影響，債券市場漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周風險債券如高收益債隨股市走跌修正，資金轉為小幅淨流出，避險債券如投資級債雖續迎資金淨流入，但在公債價波動跌影響下，流入資金也較上周明顯降溫來到75億美元，約為前一周的50%。

安聯投信指出，上周市場多空消息紛雜，首先是美國可能對中芯國際制裁的消息影響科技股及風險債券走勢，但在優於預期的8月非農就業數據、公債創紀錄的發行規模且需求降低等影響下，避險債券如長天期公債及投資級債也出現震盪， 美國10年期公債殖利率過去一周先升後跌，收在0.67%。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在經過過去數月的強彈後，美股近來進入整理格局，加上逐漸靠近美國總統大選，市場情緒轉為謹慎，資金開始轉至政府公債與投資級債等資產避險。統計至９月初，美銀美林的全球投資級債券價格指數已來到約111左右，突破過去10年的平均價格帶來到近年來新高，利差也已緊縮至130bps左右，市場多預估後續收斂空間有限，此時投資宜留意是否有價格追高風險。

謝佳伶表示，與投資級債相較，高收益債受惠於美國聯準會寬鬆的貨幣政策及較具有較佳票息等優勢，美銀美林高收益債價格指數至3月低點以來穩步向上，並在9月初來到了過去十年平均價格的中間值，價格落在相對合理區間，且同期間利差距離過去10年平均下緣仍有一定空間，後市仍具有表現空間，相對具有吸引力，值得投資人關注。

謝佳伶指出，與投資級債相比，高收益債對市場情緒較為敏感，可能會出現較大波動，故建議投資人，在布局高收益債時可首先關注在已開發國家中經濟體質相對健康、政府政策支撐具力道的美國高收益債，表現有望較其他市場券種更為穩定。此外，若可進一步挑選存續期較短（2年左右）、且信用評級在B、BB級以上的券種，更有望降低在債券到期之前可能遇到的利率、信用等風險，有望在獲得較公債、投資級債更佳的殖利率收益的同時，也進一步控制風險，達成較佳的風險調整後報酬。