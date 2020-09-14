快訊

5秒即溢堤！網友分享山區下游驚人水勢影片：千萬勿輕忽

多空雜音未歇 債券市場漲跌互見

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

高價科技股持續承壓，但因美國就業數據優於預期，避險債券也受影響，債券市場漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周風險債券如高收益債隨股市走跌修正，資金轉為小幅淨流出，避險債券如投資級債雖續迎資金淨流入，但在公債價波動跌影響下，流入資金也較上周明顯降溫來到75億美元，約為前一周的50%。

安聯投信指出，上周市場多空消息紛雜，首先是美國可能對中芯國際制裁的消息影響科技股及風險債券走勢，但在優於預期的8月非農就業數據、公債創紀錄的發行規模且需求降低等影響下，避險債券如長天期公債及投資級債也出現震盪， 美國10年期公債殖利率過去一周先升後跌，收在0.67%。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在經過過去數月的強彈後，美股近來進入整理格局，加上逐漸靠近美國總統大選，市場情緒轉為謹慎，資金開始轉至政府公債與投資級債等資產避險。統計至９月初，美銀美林的全球投資級債券價格指數已來到約111左右，突破過去10年的平均價格帶來到近年來新高，利差也已緊縮至130bps左右，市場多預估後續收斂空間有限，此時投資宜留意是否有價格追高風險。

謝佳伶表示，與投資級債相較，高收益債受惠於美國聯準會寬鬆的貨幣政策及較具有較佳票息等優勢，美銀美林高收益債價格指數至3月低點以來穩步向上，並在9月初來到了過去十年平均價格的中間值，價格落在相對合理區間，且同期間利差距離過去10年平均下緣仍有一定空間，後市仍具有表現空間，相對具有吸引力，值得投資人關注。

謝佳伶指出，與投資級債相比，高收益債對市場情緒較為敏感，可能會出現較大波動，故建議投資人，在布局高收益債時可首先關注在已開發國家中經濟體質相對健康、政府政策支撐具力道的美國高收益債，表現有望較其他市場券種更為穩定。此外，若可進一步挑選存續期較短（2年左右）、且信用評級在B、BB級以上的券種，更有望降低在債券到期之前可能遇到的利率、信用等風險，有望在獲得較公債、投資級債更佳的殖利率收益的同時，也進一步控制風險，達成較佳的風險調整後報酬。

債券 公債 科技股

延伸閱讀

全球市場觀測站／美投資級債 逢回買

美高收債基金 魅力足

投資級債ETF 法人搶買

三面向觀察美股 「尚未出現非理性榮景」

相關新聞

外資連三買 這幾檔買超逾萬張

台股今(14)日開高走高，三大法人買超96.83億元，其中外資買超95.8億元，連三買，統計外資買超前十大中，有五家獲外...

台股連9週遭外資提款 越股外資轉淨流入

美股持續回檔修正，台股連續第9週遭外資提款，據彭博統計，上週淨流出金額已縮減至6600萬美元，為近一個月來新低；但相較越...

高價科技股承壓 美股資金態度觀望

上周美國主要科技股持續面臨獲利了結壓力，新一輪刺激方案未過關，美股承壓。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括全球新...

台股收漲111.87點 三大法人買超96.83億

台股今(14)日開高走高，蘋概三王齊揚，聯發科（2454）重點600元收在609元，盤中一度衝高至12,793.07點，...

外資提款台股煞不住 越股得寵

美股持續回檔修正，台股靠著強勢權值股撐腰，不僅周一早盤開紅，上周亦勉強繳出0.3%漲幅，但外資提款浪潮卻止不住，面臨連續...

台股穩步走高 漲111點收12,787

今（14）日加權指數穩步走高，一度來到12,793點，盤面上，大立光（3008）、鴻海、聯電持續走高，而台積電、聯發科翻...

大陸禁廢令倒數計時 造紙股堅挺

美國廢紙價格受中國大陸禁廢令影響，明年大陸全面禁止進口廢紙，市場預期，海外廢紙價格第4季將緩慢下跌，美廢報價走跌有利紙廠...

雙王領軍強攻 台股大漲百點攻上月線

蘋果公司本周將發表新產品，蘋概指標股權王台積電、股王大立光（3008）今盤中勁揚，領軍台股大漲百點，順利攻破12,685...

輝達併安謀 台積電、欣興、景碩看旺

輝達（NVIDIA）以400億美元併購軟體銀行旗下的半導體事業安謀公司（ARM），創下半導體業界歷來最大併購案。法人分析...

外資首評智邦喊買 股價站上5日線

美系外資看好智邦（2345）三大需求強勁，首度將其納入追蹤個股，認為是相關供應鏈的投資首選，給予優於大盤表現評等，目標價...

華為新禁令將生效 外資仍喊買這3檔

美國對華為展開全面封殺，最新禁令將在15日生效，美系外資最新報告認為，雖然短期將影響台灣半導體公司營收，但在其他客戶可望...

業者憂太陽能政策難達標 類股全面下跌

太陽能業者上周五（11）日舉行聯合記者會，對於農委會在7月提出的相關規範強力建言，必須有適當的調整，否則政府2025年太...

熱門新聞

台積17日除息 內外資押寶

業者憂太陽能政策難達標 類股全面下跌

康全電訊申購破19萬筆 抽中最高賺6.8萬元！

GIS 無緣5G iPhone訂單

元太ESL熱銷 今年EPS衝3.5元

太陽能廠營運 遇亂流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。