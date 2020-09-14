台股收漲111.87點 三大法人買超96.83億

台股今(14)日開高走高，蘋概三王齊揚，聯發科（2454）重點600元收在609元，盤中一度衝高至12,793.07點，終場以12,787.82點作收，上漲111.87點，成交量1,788.85億元；三大法人買超96.83億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超95.8億元，投信賣超3.66億元，自營商買超（合計）4.7億元，其中自營商（自行買賣）買超3.19億元，自營商（避險）買超1.5億元。

台股今日以12,680.41點小紅開出，指數穩步走高，股王大立光、鴻海、聯電走高，台積電開低走高翻紅，收在441元，上漲4.5元，聯發科開小紅震盪收紅，收在609元，上漲14元，蘋概三王齊揚，推升指數走高，終場收在12,787.82點，漲幅0.88%。