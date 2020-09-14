外資提款台股煞不住 越股得寵

美股持續回檔修正，台股靠著強勢權值股撐腰，不僅周一早盤開紅，上周亦勉強繳出0.3%漲幅，但外資提款浪潮卻止不住，面臨連續第9周外資淨流出。值得慶幸的是，這次提款的金額是近一個月來最低的，僅7000萬美元；但這二個月的資金外流，讓台股成為今年以來新興亞洲國家中，和南韓股市並肩，唯二外資淨流出仍破200億美元的市場。越南走勢和台股相反，根據彭博統計，繼8月繳出全球最高漲幅的10.4%，上週微幅修正，回吐1.4%，但外資淨流入達1.7億美元，也讓越南攜手印度，成為亞洲新興國家中，唯二今年以來外資淨流入的國家。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台灣總體經濟的表現，持續維持平穩，根據主計處統計，8月出口年增率成長8.3%，且金額創單月新高。雖然成長底氣仍在，且游資充裕，但上周台股成交量卻持續縮減，不僅三大法人縮手，融資餘額這散戶指標也呈現下降，意味台股近期將持續面臨盤整。

周俊宏認為，市場情緒的轉變，主要是受國際情勢的影響居多，一方面美國大選逼近，市場波動加劇，以及傳統上9月美股表現向來較為弱勢。另一方面，中美衝突持續升溫，美國總統川普雖然尚未對中國半導體產業祭出進一步制裁，但中國顯然已繃緊神經，中國國家主席習近平更於上周發表「五個絕不答應」，國際情勢緊繃，也挑動股民敏感神經。

周俊宏建議，操作上仍以長期展望佳的龍頭股為宜，疫苗的研發進度雖一度激勵市場信心，但美國首席傳染病專家佛奇於上周公開表示，到2021年人類生活都將和現在一樣，不會有太大改變，代表遠端工作族群仍有機可乘。此外，綠能、汽車、蘋果供應鏈也是看好標的。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，繼瑞銀、世銀點名越南經濟值得期待後，牛津經濟研究所新公布的全球經濟展望報告，再次欽點越南為東協國家中的亮眼新星，預期為2020年唯一經濟成長率保持正值的東協國家。相對強勁的經濟數值得歸功於良好的防疫作業，於東協經濟體中，防疫與經濟成長率呈現一定程度的相關性。投資操作上，看好越南中長期消費升級、金融升級以及都市化相關個股。