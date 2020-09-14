台股穩步走高 漲111點收12,787
今（14）日加權指數穩步走高，一度來到12,793點，盤面上，大立光（3008）、鴻海、聯電持續走高，而台積電、聯發科翻紅，也帶動市場信心，終場上漲111.87點，收在12,787.82點，成交量達1,788.85億元。
日盛投顧總經理鍾國忠認為，今日亞股、台股紛紛走強，而台股盤中預估量落在1,820億元，成交量能出現萎縮的情況，月均量在2,200億元、上周也有1,900億元左右的成交量，因此，須留意尾盤出現獲利了結的當沖壓力。
展望後市，預期台股將呈現在12,700高檔箱形橫盤整理，本周還有華為禁令、蘋果新機發表、台指期結算、台積電除息等將影響盤勢，而周三台指期結算日剛好是台積電除息參考日，在結算後要留意後續買盤動能狀況。
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