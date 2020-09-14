大陸禁廢令倒數計時 造紙股堅挺

美國廢紙價格受中國大陸禁廢令影響，明年大陸全面禁止進口廢紙，市場預期，海外廢紙價格第4季將緩慢下跌，美廢報價走跌有利紙廠毛利率提升，吸引買盤持續進駐造紙股。正隆（1904）今盤中股價來到30元，漲幅逾5%。榮成（1909）盤中來到18.2元，漲幅逾4%。上市造紙類股指數盤中來到267.74點，漲幅2.8%，在傳產類股中今日表現相對亮眼。

法人表示，大陸全面禁止進口廢紙雖然在明年才正式上路，不過，因相關作業需時間，外廢供應商到了第4季即以處理前期訂單為主，不會再有新的訂單，第4季需求下降將使國際廢紙價格下跌，預期從第4季到明年第1季美廢報價應會持續走跌，有利紙廠毛利率提升。

此外，大陸全面禁止進口廢紙有利台資業者取得公平的競爭條件，法人表示，大陸廢紙進口額度降至零，削弱中國工紙龍頭廠成本優勢，將使榮成競爭力提升。沈寂三年的榮成也將迎向新的賽局，公司旗下的工紙廠包括台灣的二林廠、華東地區無錫廠及平湖廠，以及新廠湖北一期廠，其中，二林廠也生產再生漿，支援中國三座造紙廠所需的高階紙品。

正隆第4季有蘋果、NIKE等客戶拉貨需求，加上旺季效應，營收可望繳出旺季應有水準。法人表示，正隆近年大陸產線外移越南，越南內需自7月起開始出現好轉，且產能近滿載，加上明年正隆越南北江紙器廠、平陽造紙廠二期將相繼投產，增添營運成長動能。