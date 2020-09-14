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雙王領軍強攻 台股大漲百點攻上月線
蘋果公司本周將發表新產品，蘋概指標股權王台積電、股王大立光（3008）今盤中勁揚，領軍台股大漲百點，順利攻破12,685點的月線。雙王回神，台股指數邁向12,800點。
美股近日震盪劇烈，加上華為新禁令即將於9月15日生效，讓電子股同步有修正壓力，不過，隨著蘋果將於本周發表新產品，也引發拉貨力道將增強的聯想。
大立光今開高走高，順利收復月線3,561元，截至午盤，大漲逾4%，上漲逾140元，站上3,600元關。該公司預估，9月拉貨動能會比8月好一點。
台積電上月營收創歷史新高，表現亮眼，儘管華為禁令將衝擊訂單，但市場預估，台積電空出的產能也可望直接被搶光，對其第三季及明年營運仍保持信心。該股今盤中攻上440元，日K線可望寫下連五紅，今強勢表現也是帶動台股勁揚主因。
除雙王外，資金今明顯重回蘋概股，玉晶光、台達電、台光電、穩懋及臻鼎-KY盤中股價走高，中小型股圓展、東碩、雍智科技、橙的、鈦昇等盤中股價亮燈漲停。
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