ABF三雄雄風再起 景碩帶頭領漲

ABF三雄今（14）日雄風再起，在景碩（3189）帶頭領漲下，欣興、南電皆向上攻堅，景碩、欣興、南電午盤分別上漲逾4.5%、4%及2%。

ABF三雄近期公布今年8月營收，僅南電單月營收相較7月增長，景碩、欣興皆下滑。其中，南電8月營收36.36億元，月增7.7%、年增32.3%。累計今年前八個月營收240.3億元，年增23.8%。

景碩8月營收22.33億元，月減5.5%、年增10.6%，累計今年前八個月營收172.7億元，年增22.6%；欣興8月營收74.78億元，月減2.1%、年減6.1%。累計今年前八個月營收573.9億元，年增10%。

景碩預期第3季業績穩健，對第4季營運也樂觀看待。在終端應用方面，非蘋手機手機第4季處於調整期，美系客戶需求則相對穩定，相較於手機、記憶體面臨庫存調整，資料中心應用則相對穩定。

在南電方面，隨著美國政府對華為新一波禁令即將於明（15）日生效，法人指出，儘管華為訂單有變動，但南電新客戶新產品可望接棒，但生產轉換可能牽動產出量，時程約2週、大約在9月底到10月上旬期間。

展望第4季，法人預估，南電第4季有季節性因素，消費性電子應用包括筆記型電腦、電視與機上盒產品載板拉貨趨緩，整體來看ABF載板仍持續滿載，BT載板和印刷電路板PCB出貨趨緩。

欣興大陸子公司昆山鼎鑫電子9月上旬廠房發生火災，欣興指出，火警事件真正發生原因將配合當地主管機關調查，並將於取得主管機關核可後盡速復工，惟在復工前仍將協調各廠產能，以降低本事件對客戶的影響。

對此，法人指出，火災主要影響欣興傳統板產線，HDI並未受影響，且並非全部傳統板產線受損，因此衝擊幅度可受控制，但對第3季本業獲利會有小幅影響，惟全年展望仍正向看待。