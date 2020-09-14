輝達併安謀 台積電、欣興、景碩看旺

輝達（NVIDIA）以400億美元併購軟體銀行旗下的半導體事業安謀公司（ARM），創下半導體業界歷來最大併購案。法人分析，此次併購案可望加速輝達在HPC（高效能運算）、AI領域的發展，看好台廠供應鏈的台積電（2330）、欣興、景碩等後市表現。

台新投顧科技主管張益堅認為，輝達併購安謀將可大幅提升其在HPC、AI領域的競爭力。現行HPC的CPU以x86系統為主流，占比約95%，廠商以英特爾為主，市占率達九成以上。隨著近年AI應用盛行，企業除了使用CPU外，也同時使用GPU輔助進行高速平行運算，使GPU領導廠商輝達在HPC領域快速發展。

輝達除了持續與英特爾、超微配合解決方案外，亦大力發展其GPU HPC方案，強化GPU的加速運算技術，2020年輝達新推出的Ampere架構GPU A100，已大幅改進晶片的訓練與推論功能，深度學習核心Tensor Core升級至第三代，效能提升約2倍。

張益堅表示，若未來併入安謀，輝達可望透過資源推升安謀架構處理器在HPC領域的應用，且對比其GPU競爭對手超微同時擁有GPU及CPU產品線，也將補足輝達處理器相關產品線的缺口，發揮安謀架構處理器的低功耗優勢，拓展生態系。雙方合併後，可能為輝達未來營運重點資料中心業務增添動能。

而輝達概念股包括：台積電、技嘉、動力-KY、欣興、健策、景碩、旺矽、華擎、微星等個股，今（14）日股價表現持穩走揚，漲幅落在0.5至8%間。展望後市，相對看好台積電、欣興、景碩等股後續表現。