外資首評智邦喊買 股價站上5日線

美系外資看好智邦（2345）三大需求強勁，首度將其納入追蹤個股，認為是相關供應鏈的投資首選，給予優於大盤表現評等，目標價上看280元，強調近期股價回檔是趁機買進的時機點；智邦今（14）日開高走高，收復5日線及半年線。

美系外資表示，在家工作、在家學習及高畫質影片需求，推升全球對頻寬的需求強勁；另外，智邦在白牌交換機市場居領導地位，看好可望在400G產品升級循環中搶得先機。

美系外資指出，數據通信交換機將成為智邦未來3年營收的主要成長動力，預估至2023年，年複合成長率達32%，營收貢獻達58%，美系外資預估，智邦2021年每股盈餘(EPS)11.52元，年增近三成，2022年EPS 14.26元。

智邦今日以219元開出，上漲3.5元，一度拉升至223元，收復半年線及5日線，盤中漲幅3.01%。