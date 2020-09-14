華為新禁令將生效 外資仍喊買這3檔

美國對華為展開全面封殺，最新禁令將在15日生效，美系外資最新報告認為，雖然短期將影響台灣半導體公司營收，但在其他客戶可望填補的華為訂單缺口下，仍看好包括台積電、聯發科（2454）、穩懋等股，重申買進評等。

美系外資表示，第4季科技產業的變數包括美國對華為的禁令、蘋果新品發表、美中貿易戰及新冠肺炎疫情等，其中華為新禁令仍將是主要變數，對台灣半導體產業影響上，因中國智慧型手機出貨恐將洗牌，華為相關營收比重較高的台灣半導體公司短期將面臨產能利用率及出貨下滑。

美系外資認為，華為禁令生效的負面影響時間相對較短，因為中國及包括三星、蘋果等其他智慧手機品牌廠將更積極搶攻市占率，可望填補華為的缺口。

美系外資弱調，在5G及高效能運算需求持續強勁下，晶圓代工廠產能利用率將維持相對高檔；IC設計雖然今年第4季需求恐有修正，但可望受惠華為以外的客戶從2021年起填補訂單缺口，重申台積電、聯發科、穩懋等供應鏈買進評等。

台積電今（14）日開低走高，以436元開出，下跌0.5元，一度拉升至442元，盤中漲幅1.03%；聯發科今日以596元紅盤開出，一度拉升至610元，盤中再攻上600元，漲幅2.18%；穩懋以296.5元開高，一度拉升至301元，盤中漲幅1.35%。