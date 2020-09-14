快訊

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

抖音閃過抄家令？ 甲骨文為何成TikTok美國唯一下家

華為新禁令將生效 外資仍喊買這3檔

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
美國政府對大陸華為的新禁令將於9月15日生效。美聯社
美國政府對大陸華為的新禁令將於9月15日生效。美聯社

美國對華為展開全面封殺，最新禁令將在15日生效，美系外資最新報告認為，雖然短期將影響台灣半導體公司營收，但在其他客戶可望填補的華為訂單缺口下，仍看好包括台積電、聯發科（2454）、穩懋等股，重申買進評等。

美系外資表示，第4季科技產業的變數包括美國對華為的禁令、蘋果新品發表、美中貿易戰及新冠肺炎疫情等，其中華為新禁令仍將是主要變數，對台灣半導體產業影響上，因中國智慧型手機出貨恐將洗牌，華為相關營收比重較高的台灣半導體公司短期將面臨產能利用率及出貨下滑。

美系外資認為，華為禁令生效的負面影響時間相對較短，因為中國及包括三星、蘋果等其他智慧手機品牌廠將更積極搶攻市占率，可望填補華為的缺口。

美系外資弱調，在5G及高效能運算需求持續強勁下，晶圓代工廠產能利用率將維持相對高檔；IC設計雖然今年第4季需求恐有修正，但可望受惠華為以外的客戶從2021年起填補訂單缺口，重申台積電、聯發科、穩懋等供應鏈買進評等。

台積電今（14）日開低走高，以436元開出，下跌0.5元，一度拉升至442元，盤中漲幅1.03%；聯發科今日以596元紅盤開出，一度拉升至610元，盤中再攻上600元，漲幅2.18%；穩懋以296.5元開高，一度拉升至301元，盤中漲幅1.35%。

華為 台積電

延伸閱讀

全球5G戰爭 美絞殺華為陷歐洲於兩難

加國電信商捨華為5G多付10億加幣成本 政府恐不買單

怪美商不爭氣 川普政府聯手歐、台廠打華為保5G

台積電17日除息 股價抗跌

相關新聞

安謀遭併購後影響中立性？RISC-V指標股晶心科漲逾9％

輝達要併購安謀（Arm）的消息大致底定，由於部分市場觀點擔憂此案往後可能影響安謀的中立性，因此Arm對手陣營RISC-V...

華為新禁令將生效 外資仍喊買這3檔

美國對華為展開全面封殺，最新禁令將在15日生效，美系外資最新報告認為，雖然短期將影響台灣半導體公司營收，但在其他客戶可望...

台股早盤開紅 站上12,700點

台股今（14）日開盤小漲4.46點，開在12,680.41點，指數開高走高，站上12,700點、月線關卡。觀察權值股表現...

輝達併安謀 台積電、欣興、景碩看旺

輝達（NVIDIA）以400億美元併購軟體銀行旗下的半導體事業安謀公司（ARM），創下半導體業界歷來最大併購案。法人分析...

外資首評智邦喊買 股價站上5日線

美系外資看好智邦（2345）三大需求強勁，首度將其納入追蹤個股，認為是相關供應鏈的投資首選，給予優於大盤表現評等，目標價...

業者憂太陽能政策難達標 類股全面下跌

太陽能業者上周五（11）日舉行聯合記者會，對於農委會在7月提出的相關規範強力建言，必須有適當的調整，否則政府2025年太...

科技類股整理 台股逢低找買點

富蘭克林華美投信認為，台股短線為整理格局，因美中貿易戰、美國總統大選與新冠肺炎疫苗研發進度等，仍左右市場氣氛，建議逢低慎...

雙重作帳股 盤面新亮點

時序進入第3季末，近期台股轉呈震盪，電子、傳產、金融等三大類股輪動快速，但盤面上仍以具備「投信季底作帳」及「集團股作帳」...

雙重作帳股／開發金、中租 獲利靚

金融業獲利下半年在投資收益、股息入帳挹注下顯著轉佳。開發金控8月自結獲利25.51億元，創近三年單月新高；永豐金今年前八...

雙重作帳股／遠東新、國產 交投熱

近期台股輪動快速，遠東新（1402）、國產、冠德、長榮等具備「投信季底作帳」及「集團股作帳」等雙行情概念的個股，成為市場...

雙重作帳股／合勤控、美律 有看頭

隨著進入季底，法人作帳行情啟動。科技股中以電聲元件的美律、網通股的合勤控和太陽能廠元晶已成為法人作帳點火標的。

雙重作帳股／長榮、元晶 法人力挺

進入第3季底，法人、集團作帳行情將主導台股走勢，並因美股近期多空走勢不一，大盤震盪加劇下，市場轉向尋找下一波潛力題材股之...

熱門新聞

台積17日除息 內外資押寶

藏壽司為何來台掛牌？日籍董事長指2大關鍵

GIS 無緣5G iPhone訂單

業者憂太陽能政策難達標 類股全面下跌

台股12,700點攻防戰 逢低布局利基型成長股

四因素牽動本周台股走勢 法人建議布局這些類股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。