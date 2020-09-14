業者憂太陽能政策難達標 類股全面下跌

太陽能業者上周五（11）日舉行聯合記者會，對於農委會在7月提出的相關規範強力建言，必須有適當的調整，否則政府2025年太陽能政策目前無法達成，也將對產業造成重創，受到此消息影響，今（14）日開盤，台股太陽能全面下跌，其中，達能（3686）一度鎖住跌停板。

在業者指出，後市產業恐因政策干擾而無法持續推進之後，今日太陽能股在短線漲多之後順勢回檔，早盤獲利回吐賣壓就明顯湧現，其中，達能一度鎖住跌停價，並有逾2,500張跌停委賣單無法高掛，另外，國碩、茂迪及元晶早盤股價跌幅也都在9%至7%之間、聯合再生、倉和、安集及太極則是下跌3%上下，整體類股股表現今日相對弱勢。

聯合再生董事長暨產業協會理事長洪傳獻憂心表示，日前農委會回函表示2025年漁電型光電可達4GW，農業設施、農糧設施、水產設施屋頂達3GW，但業者目前在實際推動上，案場土地取得相當困難、取得之後相關政府的申請作業更是繁複，作業時間更可能達2、3年之久，政府需要成立跨部會、單一窗口的專責單位，提升行政效率，我們是太陽能專業我們知道這些規劃太過樂觀，若政府不改變、沒彈性，就絕不可能達到20GW，2025年可能連10GW都達到不了。

其餘太陽能業者也指出，農委會僅提出漁電共生和不利耕作區規劃且過分樂觀，依政府目標，今年底應累積達到6.5GW，也就是光是今年就要達成2.3GW，但業者認為由於政策的變動，今年將無法完成目標，且依農委會的規劃及限制，將會減少6GW以上，業者憂心這缺口將導致2025年20GW的目標達成率不到五成。