快訊

公部門不能說的秘密：小編過勞的原因到底是什麼？

失蹤爸爸遺體沖11公里尋獲 武界壩突放水已釀4死 　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業者憂太陽能政策難達標 類股全面下跌

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能業者上周五（11）日舉行聯合記者會，對於農委會在7月提出的相關規範強力建言，必須有適當的調整，否則政府2025年太陽能政策目前無法達成，也將對產業造成重創，受到此消息影響，今（14）日開盤，台股太陽能全面下跌，其中，達能（3686）一度鎖住跌停板。

在業者指出，後市產業恐因政策干擾而無法持續推進之後，今日太陽能股在短線漲多之後順勢回檔，早盤獲利回吐賣壓就明顯湧現，其中，達能一度鎖住跌停價，並有逾2,500張跌停委賣單無法高掛，另外，國碩、茂迪及元晶早盤股價跌幅也都在9%至7%之間、聯合再生、倉和、安集及太極則是下跌3%上下，整體類股股表現今日相對弱勢。

聯合再生董事長暨產業協會理事長洪傳獻憂心表示，日前農委會回函表示2025年漁電型光電可達4GW，農業設施、農糧設施、水產設施屋頂達3GW，但業者目前在實際推動上，案場土地取得相當困難、取得之後相關政府的申請作業更是繁複，作業時間更可能達2、3年之久，政府需要成立跨部會、單一窗口的專責單位，提升行政效率，我們是太陽能專業我們知道這些規劃太過樂觀，若政府不改變、沒彈性，就絕不可能達到20GW，2025年可能連10GW都達到不了。

其餘太陽能業者也指出，農委會僅提出漁電共生和不利耕作區規劃且過分樂觀，依政府目標，今年底應累積達到6.5GW，也就是光是今年就要達成2.3GW，但業者認為由於政策的變動，今年將無法完成目標，且依農委會的規劃及限制，將會減少6GW以上，業者憂心這缺口將導致2025年20GW的目標達成率不到五成。

太陽能 農委會 4G

延伸閱讀

太陽能廠營運 遇亂流

就市論勢／筆電、面板 可短打

農委會估花10億送農遊券 消費效益破46億元

蒜價飆民怨漲 農委會協請台僑助進口檢疫

相關新聞

台股量縮 融資餘額降

台股月線之下高檔震盪，五日均量的量能連五縮，上周四、五單日集中市場成交量更一口氣跌破2,000億元關卡。法人指出，儘管近...

安謀遭併購後影響中立性？RISC-V指標股晶心科漲逾9％

輝達要併購安謀（Arm）的消息大致底定，由於部分市場觀點擔憂此案往後可能影響安謀的中立性，因此Arm對手陣營RISC-V...

台股早盤開紅 站上12,700點

台股今（14）日開盤小漲4.46點，開在12,680.41點，指數開高走高，站上12,700點、月線關卡。觀察權值股表現...

雙重作帳股 盤面新亮點

時序進入第3季末，近期台股轉呈震盪，電子、傳產、金融等三大類股輪動快速，但盤面上仍以具備「投信季底作帳」及「集團股作帳」...

準千金昇佳 法人力挺

近期台股「三低股」出頭，高價股走弱，法人圈對「準千金」後市出現不同看法。其中，IC設計高價股昇佳（6732）繼多家投顧率...

利基型成長股 蓄勢攻

台股周線由黑翻紅，本周指數將上演12,700點攻防戰。法人表示，現階段雖國際股市多空震盪，但反觀各產業中，仍不乏具成長性...

台積17日除息 內外資押寶

台積電營收報佳音，17日將除息2.5元，內外資看好搶先押寶，不僅上周五（11日）外資對台積電連二買，投信作帳連五買，一般...

國家隊調節 傳產賣最多

大盤上周走勢在月線之下狹幅震盪，周線雖勉強收紅，僅小漲38點、漲幅0.3%，但短線國家隊逢高調節，使得指數衝高後明顯承壓...

業者憂太陽能政策難達標 類股全面下跌

太陽能業者上周五（11）日舉行聯合記者會，對於農委會在7月提出的相關規範強力建言，必須有適當的調整，否則政府2025年太...

科技類股整理 台股逢低找買點

富蘭克林華美投信認為，台股短線為整理格局，因美中貿易戰、美國總統大選與新冠肺炎疫苗研發進度等，仍左右市場氣氛，建議逢低慎...

雙重作帳股／開發金、中租 獲利靚

金融業獲利下半年在投資收益、股息入帳挹注下顯著轉佳。開發金控8月自結獲利25.51億元，創近三年單月新高；永豐金今年前八...

雙重作帳股／遠東新、國產 交投熱

近期台股輪動快速，遠東新（1402）、國產、冠德、長榮等具備「投信季底作帳」及「集團股作帳」等雙行情概念的個股，成為市場...

熱門新聞

台積17日除息 內外資押寶

藏壽司為何來台掛牌？日籍董事長指2大關鍵

GIS 無緣5G iPhone訂單

四因素牽動本周台股走勢 法人建議布局這些類股

台股12,700點攻防戰 逢低布局利基型成長股

第一類接觸／生華科新冠藥 拚國際授權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。