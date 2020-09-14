安謀遭併購後影響中立性？RISC-V指標股晶心科漲逾9％

輝達要併購安謀（Arm）的消息大致底定，由於部分市場觀點擔憂此案往後可能影響安謀的中立性，因此Arm對手陣營RISC-V又受到關注。台灣的RISC-V指標股晶心科（6533）今（14）日開盤即上攻，盤中大漲逾9％。

晶心科是嵌入式CPU IP供應商，RISC-V架構收入占其業績比重已超過五成，而且除了授權金之外，預計明年開始也會帶入相關權利金貢獻。該公司先前提到，目前其研發資源約有九成放在RISC-V產品線。

晶心科上半年合併營收為2.07億元，年減11.1％，每股淨損1.3元。隨著業務擴展，法人估計，該公司下半年營運表現將優於上半年。

晶心科IP授權合約數穩定成長，而嵌入該公司處理器系統晶片的累計出貨量也已超過50億顆。晶心科上半年營收結構中，大致由授權金收入、權利金收入與技術服務收入等三分天下，最大銷售地區來源是台灣，約占四成，美國以33％比重居次，中國客戶則占21％。

晶心科耕耘RISC-V架構產品已數年，該公司總經理林志明先前提到，依照V3架構產品的經驗，平均一個案子從簽訂授權合約到可以因客戶量產而認列權利金，大約需要四年時間。目前晶心科的權利金收入都是來自V3產品線，而未來業績表現預期將有兩大支柱，包括V3及RISC-V架構產品，後者發展走勢很強，未來有很大空間，預計從明年開始就可認列權利金。

針對上半年營運，受到新冠肺炎疫情影響，林志明不諱言，過去晶心科的客戶市場甜蜜點，如大陸與歐洲公司，在這次疫情中受難較大。另外，受制於疫情，不能出國對晶心科營運造成很大影響。晶心科接下來會集中火力在高價值產品的開發與推廣，另外也會向信用好、財力佳的產業領先公司推廣，同時收緊對於新創公司的信用放帳，預期下半年在大陸與美國客戶的屬性方面將有變化。