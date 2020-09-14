台股早盤開紅 站上12,700點
台股今（14）日開盤小漲4.46點，開在12,680.41點，指數開高走高，站上12,700點、月線關卡。觀察權值股表現，大立光（3008）逆勢開高，站回3,500元、鴻海小幅走揚、聯電上漲約3%，不過台積電、聯發科呈現盤下震盪。
上周五美股四大指數收盤漲跌不一，那指、費半指數收盤雙雙收黑。美股道瓊指數上漲0.48%，收27,665.64點。標普500指數上漲0.05%，收3,340.97點。那斯達克指數下跌0.60%，收10,853.55點。費城半導體指數下跌0.07%，收2,136.37點。
展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於市場資金仍充足、科技發展趨勢不變，指數短期震盪主要為類股輪動、資金健康調整。在投資操作上，短期可搭配部分低基期概念族群佈局，但拉長來看，仍建議持續聚焦包括5G、WiFi 6、Mini LED、車用電子以及AIoT等中長期成長趨勢。在觀察方向上，則可持續關注美中兩國未來的互動、美國總統大選以及總體經濟復甦發展，作為投資布局參考。
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