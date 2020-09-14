快訊

找到了！武界壩突放水3死1失蹤 今早盧男遺體河床上尋獲

21世紀空城計？ 中國山西「三國城」的廢墟爛尾困惑

科技類股整理 台股逢低找買點

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林華美投信認為，台股短線為整理格局，因美中貿易戰、美國總統大選與新冠肺炎疫苗研發進度等，仍左右市場氣氛，建議逢低慎選績優且具成長性之投資標的。

美國蘋果公司預計9月16日將有iPAD、Air Pods、5G新手機等新產品發表，是否帶動後續買氣，仍需觀察其對新產品的訂價策略；不過，若以上半年因疫情影響，蘋果轉而推SE系列手機，但採以中階手機定價策略方式，吸引市場買氣奏效，則上下游仍具表現機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股多頭格局未改，值得注意的是，時間愈接近美國總統11月初大選，市場消息面左右股市變化愈多，左右投資市場氣氛。而台灣科技產業與美國科技產業連動度甚高，因此，美國總統大選接近也將影響台灣市場投資方向。

郭修伸認為，但短期指數發揮空間有限，應以個股操作為主，此時選股變得相對重要，應該挑選產品具新趨勢且於全球市場上較具競爭力者，逢低擇優介入。

操作上，郭修伸建議，將持續看好科技新產品和5G商轉趨勢，但因受華為消息面影響，短線台灣上下游供應鏈個股有漲多拉回整理狀況，建議不妨拉長時間，針對趨勢選擇標的具成長性者如高速運算、半導體/IC設計、伺服器、網路通訊、電動車等來分批布局。

展望未來，富蘭克林華美投信認為，美國科技類股修正僅為長多格局中的短線整理，修正幅度並未大到令人擔憂，對台股後續發展也預測為區間整理，建議投資人不妨從新趨勢與新產業中找相對應的買點，不妨利用台股基金逢低進場，或定期(不)定額方式持續中長期投資。

台股 手機 總統大選

延伸閱讀

台股基金 後勁十足

台指期 短線中性看待

期貨商論壇／選擇權 押價外賣權

利基型成長股 蓄勢攻

相關新聞

台股量縮 融資餘額降

台股月線之下高檔震盪，五日均量的量能連五縮，上周四、五單日集中市場成交量更一口氣跌破2,000億元關卡。法人指出，儘管近...

雙重作帳股 盤面新亮點

時序進入第3季末，近期台股轉呈震盪，電子、傳產、金融等三大類股輪動快速，但盤面上仍以具備「投信季底作帳」及「集團股作帳」...

準千金昇佳 法人力挺

近期台股「三低股」出頭，高價股走弱，法人圈對「準千金」後市出現不同看法。其中，IC設計高價股昇佳（6732）繼多家投顧率...

利基型成長股 蓄勢攻

台股周線由黑翻紅，本周指數將上演12,700點攻防戰。法人表示，現階段雖國際股市多空震盪，但反觀各產業中，仍不乏具成長性...

台積17日除息 內外資押寶

台積電營收報佳音，17日將除息2.5元，內外資看好搶先押寶，不僅上周五（11日）外資對台積電連二買，投信作帳連五買，一般...

國家隊調節 傳產賣最多

大盤上周走勢在月線之下狹幅震盪，周線雖勉強收紅，僅小漲38點、漲幅0.3%，但短線國家隊逢高調節，使得指數衝高後明顯承壓...

科技類股整理 台股逢低找買點

富蘭克林華美投信認為，台股短線為整理格局，因美中貿易戰、美國總統大選與新冠肺炎疫苗研發進度等，仍左右市場氣氛，建議逢低慎...

雙重作帳股／開發金、中租 獲利靚

金融業獲利下半年在投資收益、股息入帳挹注下顯著轉佳。開發金控8月自結獲利25.51億元，創近三年單月新高；永豐金今年前八...

雙重作帳股／遠東新、國產 交投熱

近期台股輪動快速，遠東新（1402）、國產、冠德、長榮等具備「投信季底作帳」及「集團股作帳」等雙行情概念的個股，成為市場...

雙重作帳股／合勤控、美律 有看頭

隨著進入季底，法人作帳行情啟動。科技股中以電聲元件的美律、網通股的合勤控和太陽能廠元晶已成為法人作帳點火標的。

雙重作帳股／長榮、元晶 法人力挺

進入第3季底，法人、集團作帳行情將主導台股走勢，並因美股近期多空走勢不一，大盤震盪加劇下，市場轉向尋找下一波潛力題材股之...

一周盤前解析／風電、鋼鐵、航運 可留意

台股本周觀察的焦點，除華為禁令、蘋果新品上市等因素外，美、日、台央行將陸續召開利率會議，市場預期將延續目前的寬鬆貨幣政策...

熱門新聞

藏壽司為何來台掛牌？日籍董事長指2大關鍵

台積17日除息 內外資押寶

GIS 無緣5G iPhone訂單

四因素牽動本周台股走勢 法人建議布局這些類股

台股12,700點攻防戰 逢低布局利基型成長股

雙重作帳股 盤面新亮點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。