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台股量縮 盯集團作帳效應

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

受惠於美股期貨電子盤反彈，以及權王台積電神龍擺尾，台股昨（11）日抗跌力守12,600點，周線翻紅漲38點。法人認為，大盤量縮難脫整理，電子股轉強才有利上攻，短線留意投信、集團季底作帳效應。

美紓困案卡關衝擊美股四大指數再度面臨季線保衛戰，所幸昨日美股期貨電子盤反彈約0.5%，日、韓等亞股展現抗跌力道，台股也維持狹幅整理走勢，尾盤因台積電由平盤狂拉1.5元翻紅收436.5元，指數收斂跌勢，終場僅跌15點收12,675點，成交量縮至1,919億元，是8月27日來最低。

台股本周持續受制於華為禁令效應，量能連六日下滑，指數陷入膠著，高低點壓縮至244點，在台積電等權值股轉強下，集中市場周線漲38點或0.3%，反觀先前較強的櫃買市場因生技股拉回，周線跌2.36點或1.4%，終止連二紅。

盤面個股輪動速度加劇，指標族群中，面板雙虎上攻乏力，短線漲幅不小的航運股、二線塑化、綠電概念股更有多檔爆量殺低；部分資金轉戰整理一段時間的電子股，五檔千金股、台積電、鴻海、台達電、廣達、日月光投控等展現抗震力道。

外資昨日買超39億元，連二買，本周仍賣超54億元，連九賣。

綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，台股無量難漲亦難跌，短線持續在12,500點至13,000點區間整理，有賴量能擴增至2,500億元才能走出方向，下周密切關注華為禁令生效、蘋果新品發表、台指期結算、台積電除息、美日台央行利率會議、美股四巫日等六大關鍵對大盤的影響。

台積電 台股

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