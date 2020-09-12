藏壽司中籤…現賺19萬

亞洲藏壽司昨（11）日抽籤，每股承銷價55元，吸引5萬多人參加，中籤率僅0.3%，為今年初次上櫃IPO中第三低。以藏壽司昨（11）日收盤價253.5元，等於抽到一張現賺19.85萬元。

亞洲藏壽司預計下周四掛牌上櫃。惟法人認為，新冠肺炎疫情尚未趨緩，對其短線營運看法較為保守，如排除疫情因素，展店效益可望於明年展現。

統計今年初次上櫃公開申購抽籤，藏壽司中籤率0.3%排名第三，僅高於東典的0.19%、昇佳的0.22%；若考慮上市IPO，則牧德上櫃轉上市的申購中籤率0.12%，為今年以來上市櫃最低。

對於抽籤熱潮，櫃買中心副總經理林瑛珪分析，中籤率低原因通常有三，分別是承銷價與市價的價差大、可抽數量少、公司營運看好，如以長線投資角度來看，最重要的是公司營運狀況，投資人參與抽籤前最好先看公開承銷說明書，並了解公司核心業務展望。

法人分析，亞洲藏壽司成立接近六年，但因為展店成本4,000~7,000萬元，較同業高，單店投資的回收時間也將較其他連鎖餐廳品牌要長，今年第2季仍出現虧損，因此展店速度較慢，不過，上櫃後籌資可望更為靈活，預期展店有望加速，2023年可望完成台灣市場50店目標。隨店數增加，已發生客源分流現象，另一方面卻有助食材規模經濟效益，加上母公司支援，因此營運穩定度高。

亞洲藏壽司有潛力躍升觀光股王。金管會主委黃天牧表示，藏壽司來台初次上櫃IPO，主要著眼在台發展潛力，上櫃後可續朝向大中華、東南亞地區發展，這對台灣資本市場是好的發展，金管會樂觀其成。

黃天牧說，藏壽司母公司在日本東京證交所有掛牌上市，美國子公司也在納斯達克上市，但他認為，任何投資都有風險，抽籤或後續是否要投資，投資人都要審慎觀察公司前景，漲跌由市場決定。