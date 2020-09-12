股海自由行／建材、汽車零件、生技 新亮點

近期美股大幅震盪，市場調節重要指標股，主要來自先前漲多的科技類股，包括蘋果、特斯拉等，其中特斯拉意外未被列入S&P 500成分股，股價重挫，同時傳出美國有意將中芯國際列入貿易黑名單，多家半導體設備商下跌，反而表現落後的航空股、汽車股相對抗跌。

美國那斯達克指數已修正近10%，短線大跌營造進場機會，尤其在疫情之下，遠距辦公、電子商務等生活型態調整使大眾對於科技需求不減反增，後續科技新品上市、年底消費季均有利科技類股維持獲利成長，美中衝突雖不利市場風險偏好，惟預期在景氣復甦初期、美國大選之前，兩方再爆發大規模貿易戰機率較低，短期內對整體企業獲利影響有限。

油價方面，緩升反彈格局不變，隨未來疫情影響力逐步減弱，原油需求仍有上漲空間，且待秋天淡季過後，冬季將再迎來傳統原油需求高峰，預期油價長線緩升格局不變；從評價面來看，能源股今年至今漲幅仍落後大盤，目前能源股股價淨值比為1.1倍，低於五年均值的1.5倍，評價面相對便宜。

回到台股，受美股下跌影響，加權指數震盪偏弱，占權值較大的電子股表現疲弱，資金轉進傳產類股與低基期族群，預計指數維持高檔震盪，以題材股表現為主。

中國大陸自6月以來連日暴雨成災，根據官方數據，今年洪災遍及全國28個省區，經濟損失則高達人民幣2,143億元，各地頻傳嚴重災情，重災區包括安徽、江西、湖北、湖南、四川、重慶、廣西、甘肅、貴州、陝西等省份。隨著大陸雨季結束，各地災後重建需求增溫，將使相關建材價格受到推升，有助業績回升，水泥價格開始起漲，其他建材還包括鋼鐵、玻璃、塑料、電器電纜、水利工程都將受惠重建商機。

此外，中國車市受惠政策推動，加上歐美經濟活動陸續恢復下，帶動多數汽車零組件廠營收呈現逐月回升趨勢，且部分零組件廠營收已回到先前成長軌道，以各國解封至復工的時序來看，關注中國零組件供應鏈營運回復較早受惠族群，此外留意歐美銷售市場為主的供應鏈將可受惠，整體來說，中國車市復甦動能優於其他市場，看好相關概念股。

生技股方面，應掌握後疫情時代檢測及疫苗商機。目前各國積極投入新冠肺炎疫苗開發，預計最快在第4季將會有最新疫苗問世。惟在疫苗問世之前，各國對疫情的控制，只能透過新冠肺炎檢測試劑對高風險族群篩檢做準確的隔離，疫情狀況仍相當嚴重的美國，單日檢測數量已到70~80萬次，根據專家表示，要恢復正常經濟活動每日檢測量必須拉到200萬次以上，整體市場仍有相當大的成長空間，台灣目前除部分廠商積極參與開發疫苗外，亦有多家廠商受益於檢測試劑訂單需求，營運表現可望大幅成長。

（作者是台新投顧總經理李鎮宇）