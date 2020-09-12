三招吸客 藏壽司放眼亞洲市場

經濟日報 / 記者何秀玲╱台北報導

亞洲藏壽司目前全台共有29家店鋪，為在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌，台灣第4季還會持續展店；另外，未來亞洲藏壽司將放眼海外市場，目標三年內插旗中國、東南亞等亞洲市場。

雖然各家餐飲業者今年上半年都受到疫情直接衝擊，不過，亞洲藏壽司今年上半年陸續開出三間新店鋪，亞洲藏壽司為何火紅？美食專家認為，亞洲藏壽司具三個成功關鍵，首先，食材新鮮讓消費者覺得性價比高，其次，座位設計讓消費者用餐安心，再來是特別設置扭蛋遊戲，成為另類親子餐廳。

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi, Inc.在台灣成立的子公司，以「くら寿司」品牌經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，2014年在台北市松江南京設立「台灣一號店」，2017年首次導入日本土藏造型街邊店，讓人宛如置身日本藏壽司，目前全台共有29家店鋪，為在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。

亞洲藏壽司去年全年營收19.26億元，創下新高，年增34.1%，稅後純益8,872萬元，每股純益2.47元；然而，各家餐飲業者在今年上半年都受到疫情衝擊，亞洲藏壽司也不例外，今年上半年營收10.1億元，稅後淨損1,525萬元，每股淨損0.4元。

不過，隨著疫情逐漸趨緩，亞洲藏壽司8月營收2.4億元，年增30.5%，今年累計前八個月營收14.7億元，年增率12.5%。

藏壽司 餐飲業

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