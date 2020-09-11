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外資狂避險！元大台灣50反1 晉升全球第一大

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：彭博資訊
資料來源：彭博資訊

那斯達克進入修正區，外資擴大台股避險，國內最大反向ETF元大台灣50反1連續出現熱錢大買，今（11）日規模升抵962億元，逼近千億大關，並晉升全球第一大反向ETF。外資本波還掃貨國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1兩支避險工具，合計三檔反向ETF規模高達1,085億元。

元大、國泰、富邦三大投信統計，旗下台股反向ETF紛紛在近期出現外資搶進致規模爆出新記錄，元大台灣50反1今外資連四買、規模連五增，962億元規模為掛牌來新高；國泰加權反1外資也連四買，65億元規模攀今年頂；富邦加權反1外資持股比80.34%平今年新高，57億元規模距7月底紀錄的64億元相差不遠。

彭博統計，元大台灣50反1同步晉升全球第一大反向ETF，10、11日連續超車第二名、約29億美金的ProShares標普500反向ETF；為2016年來再度晉升全球第一。

資產管理業者表示，外資本波大買反向ETF，最大特色是自次級市場掃貨，有別於套利進行大量申購，看來外資是「真避險」。三檔反向ETF罕見被資金爆買，多家外資都來台股做避險策略交易，著眼國內反向ETF的高流動性，是規避科技類股風險的交易首選。

前波台美科技股漲破歷史天際線，外資8 月起陸續加碼反向ETF，近期美國選前科技股又震，熱錢避險再加速。元大台灣50反1、國泰加權反1、富邦加權反1外資已相繼持有33%〜80%高水位，合計持有部位412億元，三檔累積規模首度衝千億元。

外資 ETF 元大

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