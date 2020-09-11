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抽到賺近20萬元！藏壽司跟這3家今年最難中籤
日系迴轉壽司品牌亞洲藏壽司（2754）預計9月17日要上櫃，今（11）日抽籤；興櫃股價今天早盤最高來到292.5元，收在253.5元，以承銷價55元計算，等於抽到一張現賺19.85萬元，令人垂涎的價差引吸5萬多人湧入抽籤，下午櫃買中心公布中籤率為0.3%。
據統計，今年初上櫃公司公開申購抽籤中，以6月間作業的東典0.19%最低，其次為昇佳電子的0.22%，再來就是藏壽司的0.3%，在今年初次上櫃公司中排名第三難抽。如加計初上市案，則牧得上櫃轉上市的抽籤率更低，僅0.12%；還有ABC-KY的第一上市中籤率也只有0.34%。
金管會主委黃天牧今天表示，藏壽司台灣子公司願意在台灣上櫃，這是對台灣資本市場一個好的發展，「我們樂觀其成。」
金管會主委黃天牧對藏壽司抽籤盛況表示樂觀其成，並肯定藏壽司台灣子公司願意在台灣上櫃，這是對台灣資本市場一個好的發展。黃天牧進一步表示，藏壽司母公司已於日本上市，在美國子公司也已在美國那斯達克上市，就金管會了解，負責人會選擇讓台灣子公司在台灣申請上櫃，主要是著眼於台灣市場發展潛力，希望這家公司上櫃後，朝大中華地區甚至是東南亞地區發展，也希望透過上櫃讓台灣員工共享公司成長果實，這是對台灣資本市場一個好的發展。
針對藏壽司申購抽籤引起空前熱潮，黃天牧則提醒，任何投資都有風險，投資人要去抽籤或去投資，都要審慎觀察這家公司的前景，至於股價漲跌，由市場做決定。
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