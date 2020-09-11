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台股收跌15.8點 三大法人買超5.63億
台股今(11)日開高走低，早盤一度衝達12,701.79點，但終究不敵賣壓，權王台積電（2330）震盪收紅，大立光、鴻海守平盤，聯發科收黑，大盤終場以12,675.95點作收，下跌15.8點，成交量1,899.42億元，周線翻紅，本周指數上漲38點，周漲幅0.3%；三大法人買超5.63億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超39.54億元，投信賣超7.22億元，自營商賣超（合計）26.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.41億元，自營商（避險）賣超17.26億元。
台股今日以12,697.46點開出，台積電開高後一度翻黑，尾盤多頭強拉，終場收436.5元，上漲1.5元，但聯發科600元得而復失，收在595元，下跌4元，權值股沒有表現，低價股中場過後出現震盪，影響多頭追價，大盤一度下滑至12,616.68點，終場收12,675.95點，跌幅0.12%。
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