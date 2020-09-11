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上市櫃8月總營收破3兆元 創歷來同期次高
上市櫃公司8月營收出爐，旺季效應逐漸加溫，單月總營收3.01兆元，月減0.9%，年增1.8%，是歷來同期次高；累計前八月營收21.8兆元，年減1.9%；創歷史新高家數有102家，優於去年同期88家，較7月的115家略減，不過仍維持百家以上，主要分布於IC設計、IC封測、生技，以及傳產其他。
今年一反「五窮六絕七上吊」的常態，7月營收創同期以及今年最高，進入各產旺季初聲試啼的8月，雖然整體營收略遜於7月，也創下歷年8月次佳：較7月成長家數有944家，創歷史新高則有102家。法人認為，8月營收有「hold住」，至於9月雖有筆電、iPhone新機拉貨，但遇華為禁令生效的變數，因此對整體第3季營收「審慎樂觀」。
兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清指出，不僅電子股有所表現，不少傳產股如運動器材、食品、風電，甚至營建都繳出營收佳績。雖然今年仍難免受到新冠肺炎疫情影響，不過受惠在家工作商機，國際大廠拉高庫存，代工接單應能暢旺至年底。加上蘋果新機即將亮相，後續拉貨潮可期，因此第3季整體營收應能維持佳績。
8月營收亮點，除了鴻海以營收雙成長的4,205億元穩居業績王，台積電則以1,228億元擠下廣達，躍居第二名，且月增15.9%、年增15.7%，都是雙位數成長。三至五名為廣達、和碩，以及仁寶。除了鴻海，台積電、廣達、和碩營收都在千億元以上。電子五哥除了緯創，其他營收都是年增；但從月營收來看，除了鴻海，其他四家都是月減，也是使得8月整體營收略低於7月的原因。
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