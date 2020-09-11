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營收創高族群 大盤亮點

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖表／經濟日報提供
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上市櫃公司8月營收出爐，計有台積電（2330）、日月光投控等102家創歷史新高，並以受惠於中國去美化趨勢的IC設計族群占最大宗；健身器材股岱宇連六月締造新猷，表現最為亮麗。

法人分析，美國對華為的禁令期限將在15日生效，晶片製造商必須取得美國批准，才能將使用美國技術和軟件製造的產品出售給華為，在趕工出貨效應帶動下，不少華為供應鏈8月營收同步衝高。

其中，除全球晶圓代工龍頭台積電8月營收一舉攀高至1,228億元，月增16%，以及封測大廠日月光投控以419億元改寫歷史新高外，聯發科、瑞昱、聯詠、立積、精測、昇佳電子、南電、台光電等相關個股也都繳出亮眼成績單。

後疫情時代來臨，居家工作、遠端教學、在家娛樂等遠距應用商機大爆發，供應筆電相關晶片的瑞昱、義隆、聯陽、鈺太、致新，以及視訊設備的圓剛、圓展等8月營收都展現創高表現，岱宇、力山等健身器材股營收也同步攀頂。

生技族群是單月營收創新高的常客，8月共有科研、邦特、亞諾法、豪展、大樹、大學光、盛弘等個股續創佳績；至於受惠於報復性消費，以及暑假效應的遠雄來、夏都、力麗店、豆府、老爺知等觀光飯店族群，也都擺脫上半年頹勢，單月營收強勁走揚。

近來火熱的風電族群，則有上緯投控、信邦、世紀鋼8月營收刷新歷史新高紀錄，其中，前兩檔更已連續五個月創高，帶動股價噴出大漲。

以營收連續創高月數來看，岱宇因美國居家健身風潮狂熱，旗下SOLE、XTERRA品牌家用健身器材線上銷售暢旺，加上SPIRIT品牌商用新品8月陸續上市，自3月來連六月強勢走高，公司看好下半年旺季來臨，對營運維持審慎樂觀。

其他如義隆、鈺太、立積等IC設計族群，以及眾達-KY、璟德等光通訊族群，都是電子股中，展現強大營運動能的代表個股，單月營收已連四或連五月締造新猷。

營收 健身 台積電

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