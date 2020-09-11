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16檔業績雙成長 法人愛

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

上市櫃公司8月營收昨（10）日全部出爐，華碩、台玻、冠德等16家企業，營收月成長與年成長率都超過一成，且獲法人買單進駐加持，這些「營收成長急行軍」強者恆強的態勢明顯，股價將有表態機會。

根據統計，這16家上市櫃企業若是電子產業，分布在半導體、光電、電腦周邊等，傳產集中在生技、營建、玻璃陶瓷、紡織、電機、橡膠等。

若分析8月營收月增率，以國揚月增135%居冠，厚生月增88.8%、華城月增49.7%；另外，聚陽、鎧勝-KY、彩晶、松瑞藥、精材等，8月營收月成長率也都超過兩成。

進一步觀察8月營收年成長幅度，以驊訊年增262.7%最高，國揚年增200.8%、冠德年增150.5%；其他年成長逾三成的個股，還包括厚生、佳凌、彩晶、華碩、華城等。

至於9月以來三大法人買超張數，以加碼彩晶7.5萬張最多，台玻買超1萬張、冠德買超8,071張；另外，光洋科、國揚、佳凌、聚陽、厚生、華碩等，則各獲3,000張以上的法人買單進駐。

台新投顧副總經理黃文清指出，營收相對上月與去年同期大幅成長的個股，股價表現相對抗跌，這些具業績題材族群未來在大盤後續反攻時，將扮演多頭攻擊重心。

目前國際股市震盪，台股同步整理，雖然在短線多空交戰下，投資人追價心理保守，預估大盤震盪整理機會較大，但趨勢看好的產業族群成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，現階段在8月營收全數公布的同時，盤面也正處在震盪整理的格局，因此盤勢短期的操作焦點，仍將以業績成長股為主軸。

展望後勢，法人強調，現階段國際貿易戰的變數仍存，雖然營收表現不佳的個股可能回檔修正，但營收結果也將使「成長急行軍」族群，未來有機會突圍勝出。

營收 華碩 個股

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