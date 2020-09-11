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股王、權王 外資看旺

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導

上市櫃公司8月營收出爐，重量級權值股營收符合或優於外資預期，預期可望持續成長。展望第4季，進入蘋概股旺季，預期營收及獲利可望優於第3季，但要小心美中科技戰。

股王大立光（3008）第2季表現不佳，但第3季明顯好轉，8月營收創今年次高，月增9%，年減22%。外資認為，5G手機將加速手機鏡頭升級，疫情對於需求的衝擊將逐漸減弱，第3季營收可望優於第2季，第4季更可望登上今年高峰，淨利、毛利率、營益率、淨利率也將同步上揚。

本季以來，外資對於大立光的投資建議大多為買進，對於大立光的目標價介於4,350~5,000元。大立光股價昨（10）日下跌5元收3,500元。

權王台積電則交出亮麗的成績單。台積電6月以來的營收都回歸1,000億元以上水準，8月營收再創歷史新高，月增16%，年增15.8%，今年前八月累計營收更比去年同期大幅成長30.7%。

外資預期，台積電第3季營收可望再創歷史新高，第4季將更上一層樓。8月以來，除了日系外資對台積電的目標價最低只有400元之外，其他外資幾乎都是喊到500元以上，最高達536元，幾乎都是維持買進評等。不過，本月以來，外資已賣超台積電4,189張。台積電昨日漲8元收435元，累計本月以來仍上漲1.9%。

鴻海從第2季之後逐漸脫離疫情衝擊，8月營收創今年及歷年同期新高，月增4.2%，年增5.4%。鴻海預期，第3季營收可望略優於第2季，但比去年同期衰退。近一個月來，外資對鴻海主要仍維持買進或繼續持有的評等，目標價介於93~110元。鴻海昨日漲0.6元收78.5元。

台積電 營收

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