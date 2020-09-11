一高二低股 布局優選

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖表／經濟日報提供
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近期台股拉回震盪，資金轉向具基本面又有機會落後補漲的個股，篩選營收高成長、低本益比、低股價淨值比的「一高二低股」，包括神達（3706）、增你強等股，有機會在盤面震盪中脫穎而出。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，以目前盤面資金走向來看，投資氣氛趨向保守，操作上建議選股不選市，現在高基期個股不如低基期個股，建議找尋低本益比、低股價淨值比的個股，同時搭配題材面、基本面做篩選。以本益比而言，不同產業有不同的評價水準，法人機構給予的本益比不盡相同，如以簡單法則來看，目前台股本益比約20，在股市震盪之際，挑選個股不妨以大盤為指標，優選本益比不超過20的個股，股價淨值比則以低於1為原則。

再以今年前八月營收成長超過兩位數為條件進一步篩選，出線的族群主要落在營建、橡膠、造紙、航運、科技業上中游。夆典、宏普、建國、遠雄、昇陽、工信等營建股都在名單之列，分析原因在於時間已接近年底，進入傳統交屋旺季，帶動營建股營收表現，如展望未來，對多數營建股亦是有利。

科技股雖近期迭有拉回，但相對3月新冠肺炎疫情爆發的低點，漲幅仍相對高。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，科技股因華為受到美國禁止令影響擴大，近一個多月來持續拉回整理，部分跌深反彈個股，結構較佳，但因美國對華為限制禁令將於15日起實施，短線仍影響科技相關供應鏈，手機上下游供應鏈短線偏向整理格局，除了科技產業可逢低布局外，不妨尋找非金電的傳產類逢低進場。

個股 本益比 營建股

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