台股收漲83.17點 三大法人買超49.78億

從今年三月以來，全球股市在疫情壓力中出現的凌厲漲勢，到了九月出現較大的轉折，美國六大指數紛紛出現大幅回檔，這當中漲勢凌厲的費半指數、Nasdaq指數，及美國前五大市值企業FAAMG，也包括Nvidia、Tesla等都出現顯著的回檔，全球股市開始出現修正壓力。

2020-09-10 12:27