台股收漲83.17點 三大法人買超49.78億
台股今(10)日開高震盪，最高衝達12,708.64點，一度站上月線，權王台積電（2330）領軍鴻海、聯發科成為多頭指標，可惜大立光、聯電走跌，指數漲幅收斂，終場收復5、10日均線，以12,691.75點作收，上漲83.17點，成交量1,982億元；三大法人買超49.78億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超58.2億元，投信買超8.4億元，自營商賣超（合計）16.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.82億元，自營商（避險）賣超14.99億元。
台股今日以12,665.74點開出，盤中一度站上12,700點關卡，台積電開高走高收最高，成為推升大盤的重要動能，終場收在435元，鴻海也收高，以78.5元作收，聯發科再戰600元關卡，終場收599元，大盤指數終場收在12,691.75點，漲幅0.66%。
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