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台股收復5、10日均線 漲83點收12,691
美股期貨電子盤走揚、亞洲主要股市也多呈現上漲，帶動台股今（10）日震盪走揚，盤中觸及12,700關卡，一度站上月線（12,704），不過午盤過後漲幅收斂，終場指數上漲83.17點，收在12,691.75點，成交量達1,982億元，指數站回5、10日均線之上。
盤面上，電子權值股大立光、聯電等走勢呈現開高走低，壓抑指數表現；不過在台積電開高走高，上漲8元或1.8%，收在最高點435元，加上鴻海等大型股尾盤有買單敲進，進而帶動指數尾盤拉抬15點。
展望後市，法人認為，目前產業消息偏淡、總體數據好壞參雜，預期台股指數將呈現高檔盤整震盪，各族群股價將交替輪動表現。台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化的情況下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。
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