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漲瘋了 亞洲藏壽司單日股價翻倍一躍成為觀光股王

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

日系迴轉壽司品牌亞洲藏壽司（2754）將於9月中旬掛牌上櫃，承銷價55元，但近期股價大漲，今日盤中更出現超過100%的誇張漲幅，午盤最高達315元，漲幅達135.84%，一舉成為觀光股王。

亞洲藏壽司去年年底遞交上櫃申請後，雖上半年業績受害疫情不如預期，在帶今年首家IPO餐飲業者題材，以及下半年國內消費復甦及展店效益發酵，仍舊吸引股民積極參與新股申購。

藏壽司表示，台灣消費者對於日式餐飲的接受度高，加上壽司文化在台灣有非常久的淵源，帶動日式迴轉壽司產業在台快速發展，亞洲藏壽司將持續擴大在台服務範圍並加速拓展品牌能見度，以每年開設5~10間新店的速度持續展店，目標3年左右的時間可達到50間店鋪以上的規模。

除了台灣市場，藏壽司也說，未來也將放眼海外市場，目標3年內插旗中國、東南亞等亞洲市場。

餐飲業 東南亞

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